SSC Napoli ma komfortową, kilkunastopunktową przewagę nad drugim w tabeli Serie A Lazio, więc Luciano Spaletti może dowolnie rotować składem, by zachować świeżość fizyczną najważniejszych graczy na wtorkowy rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Milanem. Zespół Piotra Zielińskiego musi odrabiać jednobramkową stratę z Mediolanu, więc nie może dziwić, że zarówno Polak, jak i Khvicha Kvaratskhelia czy Stanislav Lobotka wylądowali na ławce rezerwowych w starciu z Hellasem Verona . Do kadry meczowej wrócił także Viktor Osimhen, który w ostatnich dniach narzekał na uraz i nie zagrał na San Siro.

Na boisku od początku kibice zobaczyli jednak innego naszego rodaka - Marco Zaffaroni posłał do boju Pawła Dawidowicza.

Szybko kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami przejęli gospodarze. W 21. minucie trafili do siatki. W pole karne zagrał Matteo Politano, piłkę musnął jeszcze Mathias Olivera, ale Urugwajczyk był na spalonym i gol nie został zaliczony. Goście musieli to jednak potraktować jako poważne ostrzeżenie. Mecz nie toczył się w zbyt szybkim tempie. Należy zaznaczyć, że pierwsze i ostatnie celne uderzenie w pierwszej połowie padło dopiero w 28. minucie, co wiele mówi o atrakcyjności tej części gry. Kevin Lasagna próbował wtedy z dystansu pokonać Alexa Mereta.