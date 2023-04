Napoli musi jeszcze poczekać. Zespół Paulo Sousy nie dopuścił do mistrzowskiej fety

Chociaż "Azzurri" przystępowali do dzisiejszego spotkania w roli murowanego faworyta, to jednocześnie dyspozycja ekipy z Salerno musiała budzić podziw. "Koniki Morskie" przyjechały bowiem do Neapolu po serii ośmiu spotkań z rzędu bez porażki , a odkąd stery objął Portugalczyk, przegrali tylko raz, w jego debiucie przeciwko Lazio.