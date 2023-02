Napoli latem sprzeda Piotra Zielińskiego? Klub może nie mieć wyjścia

Zieliński w obecnym sezonie wystąpił do tej pory w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli i notując osiem asyst . Imponujący sezon w wykonaniu Polaka może być zarazem ostatnim w barwach "Azzurrich" . Wszystko przez niekorzystne warunki nowego kontraktu, jakie zaproponowały mu władze klubu.

Oferta, jaką otrzymał 28-latek, wiąże się bowiem rzekomo z obniżką wynagrodzenia z 4 do 3.5 miliona euro, co jest o tyle zaskakujące, że Zieliński jest jedną z kluczowych postaci w drużynie . Kontrakt Zielińskiego obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, co oznacza, że nadchodzące lato będzie dla Napoli ostatnią szansą, by zarobić na jego transferze.