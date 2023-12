Napoli kończyło w dziewiątkę. Lukaku pozbawił Zielińskiego i spółkę złudzeń

Dzień przed Wigilią w Rzymie spotkały się drużyny będące niemal sąsiadami w tabeli - Napoli było przed tym meczem szóste, a AS Roma ósma. W pierwszych minutach inicjatywą wykazywali się gospodarze , którzy mieli m.in. rzut wolny, jednak żadna z początkowych szans nie była nawet w małym stopniu realnym zagrożeniem dla bramki drużyny Piotra Zielińskiego .

AS Roma naciskała jednak konsekwentnie i stopniowo jej akcje zaczęły być coraz groźniejsze. W 19. minucie Edoardo Bove przejął piłkę i zdecydował się na strzał, po którym piłka odbiła się od słupka. Gospodarze wyczuli, że Napoli jest zepchnięte do defensywy - po dwóch kolejnych minutach Bove oddał kolejny strzał, tym razem w światło bramki, ale Alex Beret zdołał zatrzymać uderzenie 21-letniego Włocha.

Napoli przetrwało jednak trudniejszy czas i stopniowo samo zaczęło kreować swoje szanse. W 34. minucie do głosu doszedł Piotr Zieliński , który po dobrym podaniu jednego z kolegów zdecydował się na strzał, jednak piłka minęła słupek bramki Romy. Chwilę później piłkarze Napoli zaczęli domagać się karnego , uważając, że Victor Osimhen był faulowany w polu karnym. Goście protestowali, ale arbiter pozostał nieugięty.

Dwie kartki dla Napoli, dwa gole dla Romy

W zamieszaniu w polu karnym na strzał zdecydował się Stephan El Shaarawy , ale trafił w jednego z rywali. Odbita piłka trafiła jednak do Lorenzo Pellegriniego, a ten nie zastanawiał się długo i zdecydował się na strzał, który przyniósł bramkę . Alex Beret, ustawiony jeszcze do bronienia niedoszłego strzału El Shaarawy'ego, w ogóle nie był w stanie zareagować.

Podopiecznym Jose Mourinho pozostało utrzymać wynik do końca. Napoli szukało wyrównania, główkował m.in. Zieliński, który w ciągu całego meczu miał kilka swoich szans, jednak efektu nie było. Co więcej, w 85. minucie Osimhen próbując zatrzymać El Shaarawy'ego w ogóle nie trafił w piłkę, za to powalił rywala i otrzymał czerwoną kartkę.