Sytuacja Arkadiusza Milika nadal pozostaje bardzo ciężka do rozwiązania. Jak informują włoskie media, niedawno odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy agentem piłkarza a włodarzami Napoli i nie udało się osiągnąć porozumienia.

Informację o spotkaniu w Castel Volturno (siedziba Napoli) podał dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio. Według Włocha obie strony usiadły do rozmów dzisiaj rano, jednak nie zmieniły one sytuacji Arkadiusza Milika.



Napoli nadal nie chce ustąpić i żąda za napastnika około 15-18 milionów euro. W normalnej sytuacji byłaby to bardzo dobra cena, jednak reprezentant Polski pozostaje w otwartym konflikcie ze swoim klubem, a co więcej jego kontrakt wygasa w czerwcu 2021 roku i będzie mógł on odjeść w lutym za darmo.





Jak twierdzi Di Marzio, jeżeli w najbliższych dniach nie dojdzie do przełomu w rozmowach to istnieje spore ryzyko, że polski napastnik nie będzie grał dla Napoli do końca sezonu. To zdecydowanie utrudniłoby jego sytuacje w kontekście powołania na zbilżające się mistrzostwa Europy.



Do tej pory za Milika nie wpłynęła oferta, która spełniałaby wygórowane wymagania finansowe klubu. Kilka klubów byłoby skłonnych sprowadzić Polaka na innych zasadach, a jeszcze więcej ekip ma być zainteresowanych pozyskaniem zawodnika za darmo.



Polski napastnik dostał co prawda zgodę na treningi z resztą drużyny, jednak nie jest brany pod uwagę przy powoływaniu zawodników do kadry meczowej.



