- Piotr Zieliński negocjuje z Napoli, ma jednak innych wielbicieli, jednym z nich jest Juergen Klopp, który widziałby go w barwach Liverpoolu - stwierdził dziennikarz "Sky" Francesco Modugno. Reprezentant Polski jest bliski podpisania nowej umowy z Napoli, ale jak donoszą włoskie media, inne kluby również obserwują pomocnika.

Serie A Serie A. Piotr Zieliński filarem Napoli?

Według niemal wszystkich włoskich źródeł Piotr Zieliński przedłuży kontrakt z Napoli, choć "Azzurri" nie są jedynym klubem, który obserwuje Polaka. Jak stwierdził - dziennikarz "Sky" zajmujący się ekipą z Neapolu - Francesco Modugno, pomocnik nadal obserwowany jest przez Liverpool:



- Zieliński jest bardzo blisko podpisania nowego kontraktu, po obu stronach widać optymizm i nawet jeżeli są jeszcze jakieś formalne szczegóły do uzgodnienia to po prostu potrzeba trochę cierpliwości - powiedział Włoch w rozmowie z neapolitańskim "Radiem Kiss Kiss".



- Nowa umowa będzie oznaczała podwyżkę, ale również zmianę klauzuli wykupu, która będzie wynosiła aż 100 milionów euro. Zieliński ma jednak innych wielbicieli, jednym z nich jest Juergen Klopp, który widziałby go w bawarach Liverpoolu - dodał.



"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że reprezentant Polski będzie zarabiał ok. 4 milionów euro rocznie, a nowa umowa będzie obowiązywała do 2024 roku. Obecny kontrakt popularnego "Ziela" kończy się w czerwcu 2021 roku.



