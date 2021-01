- To był wspaniały pomysł, aby trener poszedł z nami na lunch. Spędziliśmy razem 2-3 godziny - wyznał po meczu z Fiorentiną Piotr Zieliński. Polski pomocnik zaliczył bardzo dobry występ. Strzelił gola, a "Azzurri" wygrali 6-0. Popularnego "Ziela" pochwalił także szkoleniowiec klubu Gennaro Gattuso.

Napoli nie dało żadnych szans niżej notowanej Fiorentinie i pewnie wypunktowało zespół z Florencji aż 6-0. Jedną z bramek zdobył bardzo dobrze spisujący się w ostatnim czasie Piotr Zieliński.



Po składnej akcji Diego Demme zagrał do Zielińskiego, a ten pewnie ograł Gaetano Castrovilliego i posłał piłkę w dolny róg bramki strzeżonej przez Bartłomieja Drągowskiego. Dla polskiego pomocnika był to czwarty gol w tym sezonie.

Ekipa spod Wezuwiusza pokazała się z bardzo dobrej strony i pierwszy raz w swojej historii pokonała "Violę" 6-0.



Po zakończeniu meczu Zieliński wyznał w rozmowie z mediami co przyczyniło się do wygranej. Wczoraj piłkarze klubu udali się na wspólny obiad.



- To był wspaniały pomysł, aby trener poszedł z nami na lunch. Spędziliśmy razem 2-3 godziny, jednak to co się tam działo zostanie między nami. Ale było to spokojne spotkanie, które posłużyło nam wszystkim - powiedział Polak w rozmowie z włoskim "DAZN".



Postawę polskiego pomocnika pochwalił także trener Napoli Gennaro Gattuso.



- Kiedy jest zdrowy fizycznie to może grać na wielu pozycjach. Na ostatnich 25 metrach w środkowym obszarze boiska świetnie pokazuje swoje atuty i jest kompletnym graczem. Musi jednak jeszcze trochę poprawić, zwłaszcza w sferze mentalnej. Potrafi dawać drużynie jeszcze więcej i odgrywać ważne role - stwierdził po meczu popularny "Rino".



Napoli póki co wskoczyło na podium. W przyszłej kolejce czeka ich starcie z Hellasem Werona, a już w środę zmierzą się z Juventusem o superpuchar Włoch.



