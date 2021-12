Zieliński był ostatnio w znakomitej formie i znalazł się też w wyjściowym składzie na mecz z Empoli. Musiał zostać zmieniony jednak jeszcze przed przerwą.



Po 20 minutach gry polski pomocnik zszedł jednak w kierunku ławki rezerwowych i pokazał, że nie jest w stanie grać dalej. Oddychał z wyraźnym trudem i pokazał trenerowi, że nie potrafi złapać głębszego oddechu.



Zieliński nie wrócił już na boisko. Wszedł za niego Lorenzo Insigne.



Piotr Zieliński miał problemy z oddychaniem

Cała sytuacja wyglądała bardzo niepokojąco. Kibice wciąż mają w pamięci dramat Christiana Eriksena podczas niedawnych mistrzostw Europy, czy kłopoty Sergio Aguero, które zmusiły go do zakończenia kariery sportowej.



W sobotę bliźniacza sytuacja do Zielińskiego spotkała Viktora Lindelofa. Obrońca Manchesteru United musiał opuścić boisko, a wcześniej łapał się za klatkę piersiową, nie mogąc złapać oddechu.



Zieliński był zakażony koronawirusem w październiku 2020 roku. Polak dość ciężko przeszedł przebieg choroby.

Reklama

Walczące o mistrzostwo Włoch Napoli przegrało z rywalem 0-1, a jedyną bramkę zdobył Patrick Cutrone. W drużynie gości przez 79 minut grał Szymon Żurkowski.



Napoli spadło na czwarte miejsce w tabeli, a do liderującego Milanu ma trzy punkty straty. Prowadzenie już dziś może objąć jednak Inter Mediolan.





Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Maria Andrejczyk 56% Dawid Tomala 44%

głosów: 2857