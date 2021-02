Zgodnie z przewidywaniami Napoli pokonało Benevento 2-0. Do siatki udało się trafić Piotrowi Zielińskiemu, jednak gol reprezentanta Polski nie został uznany.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. SSC Napoli - Granada FC 2-1. Wszystkie bramki. Wideo INTERIA.TV

Wygrana w meczu z Juventusem nie uskrzydliła piłkarzy Napoli, którzy odpadli później z rozgrywek Ligi Europy oraz przegrali w starciu z Atalantą. Spotkanie z niżej notowanym beniaminkiem z Benewentu było zatem świetną okazją do przełamania.



Sztuka ta udała się Napoli, choć na pierwszego gola musieliśmy poczekać do 34. minuty gry. Po zamieszaniu w polu karnym i dość przypadkowym podaniu do Driesa Mertensa, reprezentant Belgii intuicyjnie uderzył i wpakował piłkę do siatki.



Trafienie zmotywowało podopiecznych Gennara Gattusa i po chwili ponownie wepchnęli oni futbolówkę do bramki. Piotr Zieliński efektownie "zatańczył" w polu karnym i oddał strzał z okolic 15. metra, lecz jego gol nie został uznany. Sędziowie stwierdzili, że będący na spalonym Lorenzo Insigne absorbował uwagę bramkarza ekipy gości.



Gospodarze podwyższyli wynik spotkania po przerwie. W 66. minucie Insigne zagrał futbolówkę w pole karne, a po nieco szczęśliwym strzale formalności dopełnił Giovanni Di Lorenzo.

Reklama

Tuż przed zakończeniem spotkania Kalidou Koulibaly faulował w bocznej strefie boiska Gaetano Letizię i obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Goście nie wykorzystali jednak gry w przewadze i nie udało im się trafić do bramki.



Zieliński opuścił boisko w 82. minucie starcia, a jego miejsce zajął Nikola Maksimović.





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

PA



24. kolejka Włochy - Serie A

2021-02-28 18:00 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Rosario Abisso SSC Napoli Benevento Calcio 2 0 DO PRZERWY 1-0 D. Mertens 34' M. Politano 66'

2 0 SSC Napoli Benevento Calcio Meret Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly Ghoulam Ruiz Politano Insigne Bakayoko Zieliński Mertens Montipò Depaoli Tuia Barba Foulon Viola Ioniţă Caprari Hetemaj Schiattarella Lapadula SKŁADY SSC Napoli Benevento Calcio Alex Meret Lorenzo Montipò 61′ 61′ Giovanni Di Lorenzo Fabio Depaoli Amir Rrahmani Alessandro Tuia 58′ 58′ 81′ 81′ Kalidou Koulibaly 80′ 80′ Federico Barba Faouzi Ghoulam 64′ 64′ Daam Foulon Fabián Ruiz Pena Benito Nicolas Viola 66′ 66′ 85′ 85′ Matteo Politano 83′ 83′ Artur Ionita Lorenzo Insigne 65′ 65′ Gianluca Caprari Tiemoué Bakayoko 83′ 83′ Perparim Hetemaj 82′ 82′ Piotr Zieliński 46′ 46′ Pasquale Schiattarella 34′ 34′ 82′ 82′ Dries Mertens 70′ 70′ Gianluca Lapadula REZERWOWI Nikita Contini Baranovsky Igor Lucatelli David Ospina Niccolo Manfredini 85′ 85′ Elseid Hysaj Luca Caldirola 82′ 82′ Nikola Maksimović 64′ 64′ Gaetano Letizia Silva Duarte Mario Rui Christian Pastina Karim Zedadka Bryan Dabo Diego Demme Andrés Felipe Tello Muñoz 82′ 82′ Eljif Elmas Giuseppe Di Serio Valerio Labriola 70′ 70′ Adolfo Julián Gaich Stanislav Lobotka 46′ 46′ Roberto Insigne Antonio Cioffi 83′ 83′ Gabriele Moncini Giuseppe D'Agostino 65′ 65′ Marco Sau

STATYSTYKI SSC Napoli Benevento Calcio 2 0 Posiadanie piłki 60,9% 39,1% Strzały 15 3 Strzały na bramkę 7 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 13 15 Spalone 3 4