Napoli zatrzymało Atalantę! Piłkarze Gennara Gattuso po bardzo dobrym spotkaniu pokonali ekipę z Bergamo 4-1. "Azzurri" wszystkie bramki zdobyli w pierwszej połowie.

Napoli i Atalanta to jedne z najbardziej bramkostrzelnych drużyn obecnego sezonu Serie A. Co więcej w ostatnich trzech spotkaniach pomiędzy ekipami padło dziewięć bramek, więc wszyscy mieli nadzieje na równie dużo trafień w dzisiejszym spotkaniu.



Piłkarze stanęli na wysokości zadania i strzelanie rozpoczęli w 23. minucie spotkania. Matteo Politano popędził prawą stroną boiska i dograł w pole karne. Na piłkę nabiegł Hirving Lozano i wepchnął ją do siatki. Atakujący "Azzurrich" dołożył kolejne trafienie po kilku minutach. Dries Mertens zagrał do niego futbolówkę, a Lozano podbiegł w stronę bramki i precyzyjnym strzałem umieścił ją w siatce.



Zamroczona drużyna Atalanty nie mogła zatrzymać kolejnych ataków Napoli. W 30. minucie Politano świetnie złamał akcję do środka i uderzeniem tuż przy słupku bramki strzeżonej przez Marca Sportiello podwyższył prowadzenie gospodarzy.



Piłkarze Gennara Gattuso zdecydowanie przeważali w pierwszej połowie i dołożyli jeszcze jedno trafienie tuż przed jej zakończeniem. Victor Osimhen wykorzystał niepewną interwencję obrońcy, zabrał się z piłką, a po chwili huknął zza pola karnego. Pędząca piłka zatrzepotała się w siatce.



4. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-17 15:00 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: Marco Di Bello 4 1 SSC Napoli Atalanta Bergamo Sportiello Tolói Palomino Romero de Roon Depaoli Iličić Gómez Gosens Pašalić Zapata Banguera Ospina Di Lorenzo Manolas Koulibaly Hysaj Ruiz Politano Lozano 2 Bakayoko Mertens Osimhen SKŁADY SSC Napoli Atalanta Bergamo David Ospina Marco Sportiello Giovanni Di Lorenzo 38′ 38′ Rafael Tolói Kostas Manolas 46′ 46′ José Luis Palomino Kalidou Koulibaly Cristian Gabriel Romero Elseid Hysaj Marten de Roon 83′ 83′ Fabián Ruiz Pena Fabio Depaoli 30′ 30′ 61′ 61′ Matteo Politano 63′ 63′ Josip Ilicić 23′, 27′ 23′, 27′ 79′ 79′ Hirving Lozano 55′ 55′ Alejandro Gomez 75′ 75′ Tiemoué Bakayoko 45′ 45′ 81′ 81′ Robin Gosens 75′ 75′ Dries Mertens Mario Pašalić 43′ 43′ 83′ 83′ Victor James Osimhen 46′ 46′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Nikita Contini Baranovsky Boris Radunović Alex Meret Francesco Rossi 61′ 61′ Faouzi Ghoulam 46′ 46′ 81′ 81′ Berat Djimsiti Nikola Maksimović Hans Hateboer 75′ 75′ Kévin Malcuit 46′ 46′ Johan Andrés Mojica Palacio Silva Duarte Mario Rui Boško Šutalo Amir Rrahmani Remo Freuler 83′ 83′ Diego Demme 63′ 63′ Rusłan Malinowski 75′ 75′ Stanislav Lobotka Aleksiej Miranczuk Fernando Llorente 55′ 55′ 69′ 69′ Sam Lammers 83′ 83′ Andrea Petagna 81′ 81′ Luis Fernando Muriel Fruto

Goście zdołali dojść do głosu dopiero w drugich 45 minutach gry. Cristian Romero efektownym dryblingiem minął rywala i posłał prostopadłą piłkę do Sama Lammersa. Holender znalazł się w sytuacji sam na sam i dopełnił formalności.



Ekipa spod Wezuwiusza nie dała się jednak zepchnąć do defensywy. W 89. minucie spotkania po składnej akcji "Azzurrich" przed kolejną szansą na zdobycie gola stanął Lozano. Tym razem górą okazał się być Sportiello.



Piotr Zieliński nie wystąpił w tym spotkaniu. Polski pomocnik kilka dni temu zakończył dopiero izolację po wyleczeniu się z koronawirusa.



PA

SSC Napoli Atalanta Bergamo 4 1 DO PRZERWY 4-0 H. Lozano 23',27' M. Politano 30' V. Osimhen 43' S. Lammers 69'

STATYSTYKI SSC Napoli Atalanta Bergamo 4 1 Posiadanie piłki 48,9% 51,1% Strzały 19 13 Strzały na bramkę 15 5 Rzuty rożne 6 2 Faule 12 23 Spalone 1 1