W ostatnim niedzielnym spotkaniu 30. kolejki Serie A Napoli pokonało Romę 2-1. Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, natomiast Arkadiusz Milik został zmieniony w drugiej połowie. Ozdobą meczu było trafienie Lorenzo Insigne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Atalanta Bergamo - SSC Napoli 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Napoli wygrało Derby del Sole pierwszy raz od listopada 2014 roku. Podopieczni Gennato Gattuso sprawują się ostatnio bardzo dobrze i zdaje się, że ostatnia porażka z Atalantą była jedynie wypadkiem przy pracy.



Piłkarze obu ekip bardzo niemrawo weszli w to spotkanie. Na placu gry widzieliśmy dużo walki i sporo fauli. Na pierwszą groźną sytuację musieliśmy poczekać do 12. minuty. Zieliński dobrze napędził akcję "Azzurrich", Jose Callejon wpadł w pole karne i oddał strzał z ostrego kąta, który pewnie sparował Pau Lopez.



Bramkarz rzymian dobrze zachował się również kilka chwil później. Tym razem pokonać go próbował Zieliński, jednak Lopez dobrze wyszedł z bramki i obronił uderzenie Polaka.



Gospodarze przeważali i w 27. minucie ponownie rozegrali groźną akcję. Callejon otrzymał dobre podanie i zamiast oddać strzał, poszukał podania w pole karne. Wybór Hiszpana nie był zbyt trafiony i defensorzy Romy mogli odetchnąć z ulgą.



Podopieczni Gennaro Gattuso jak wrzucali na wyższy bieg to momentalnie udawało im się przedostać pod bramkę rywali. Przed swoją szansą stanął... a właściwie skoczył Milik. Polski napastnik oddał bowiem strzał głową, po którym pędząca futbolówka odbiła się od poprzeczki.



Reprezentant Polski ponownie spróbował już po chwili. Milik szczęśliwie minął obrońcę Romy i momentalnie uderzył. Czujności nie zabrakło jednak Lopezowi i bramkarz rzymian popisał się kolejną dobrą interwencją.



30. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-05 21:45 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: M. Di Bello 2 1 SSC Napoli AS Roma López Ibañez Mancini Smalling Spinazzola Zappacosta Mkhitaryan Pellegrini Veretout Kluivert Dżeko Meret Di Lorenzo Koulibaly Manolas Rui Demme Ruiz Zieliński Callejón Milik Insigne SKŁADY SSC Napoli AS Roma Alex Meret Pau López Sabata Giovanni Di Lorenzo Roger Ibañez da Silva 48′ 48′ Kalidou Koulibaly 65′ 65′ Gianluca Mancini 63′ 63′ Kostas Manolas 30′ 30′ Chris Smalling Silva Duarte Mario Rui Leonardo Spinazzola 7′ 7′ 70′ 70′ Diego Demme Davide Zappacosta 86′ 86′ Fabián Ruiz Pena 60′ 60′ Henrich Mchitarjan Piotr Zieliński 9′ 9′ 76′ 76′ Lorenzo Pellegrini 55′ 55′ 70′ 70′ Jose Callejon 75′ 75′ Jordan Veretout 63′ 63′ Arkadiusz Milik 66′ 66′ Justin Kluivert 82′ 82′ Lorenzo Insigne Edin Dżeko REZERWOWI Hubert Dawid Idasiak Antonio Mirante Orestis Karnezis 30′ 30′ Federico Fazio Faouzi Ghoulam Aleksandar Kolarov Elseid Hysaj Davide Santon Sebastiano Luperto 76′ 76′ 80′ 80′ Bryan Cristante 63′ 63′ Nikola Maksimović Amadou Diawara 86′ 86′ Eljif Elmas Javier Matías Pastore 70′ 70′ Stanislav Lobotka Cengiz Ünder 70′ 70′ Hirving Lozano Gonzalo Villar del Fraile 63′ 63′ Dries Mertens 66′ 66′ Nicolo Zaniolo Matteo Politano Nikola Kalinić Amin Younes Carles Pérez Sayol

Reklama

Goście nie potrafili dochodzić do tylu podbramkowych sytuacji co Napoli. Gdy już im się udało rozegrać składną akcję to... najczęściej brakowało dobrego wykończenia. Henrich Mchitarjan i Lorenzo Pellegrini dwukrotnie byli spóźnieni podczas zagrań w pole karne.