Arkadiusz Milik może przedłużyć kontrakt z Napoli. Jak donoszą włoskie media, klub z Neapolu nie chce stracić zbyt dużej ilości graczy i jeżeli plotki o odejściu Driesa Mertensa się potwierdzą, to Polak ma nadal bronić barw "Azzurrich".

