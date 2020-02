Arkadiusz Milik nie zagrał w ostatnim spotkaniu Napoli przeciwko Cagliari. Polski napastnik narzekał na uraz kolana i nie został powołany na to spotkanie. Leczenie kontuzji przebiegło jednak pomyślnie i piłkarz "Azzurrich" może zagrać w kolejnej kolejce.

Arkadiusz Milik znalazł się na liście piłkarzy powołanych na następne spotkanie Napoli w Serie A. Drużyna z Kampanii zmierzy się z beniaminkiem Brescią. - Milik jest już w dobrej dyspozycji. Wszystko przebiegło pomyśle - zdradził dziennikarzom trener "Azzurrich" Gennaro Gattuso cytowany przez portal "Football-Italia".



Oprócz reprezentanta Polski w ostatnim spotkaniu nie zagrali Hirving Lozano i Allan. Brazylijski pomocnik został odsunięty od składu przez zbyt małe zaangażowanie podczas treningów. - Lozano nie jest jeszcze gotowy do gry. Z Allanem jest już wszystko w porządku. Od razu mówiłem, że nie będę miał pretensji wiecznie. Ostatnio trenował dobrze - stwierdził szkoleniowiec.



Napoli zmierzy się z Brescią już w piątek, a już kilka dni później czeka ich starcie z Barceloną w Lidze Mistrzów. - Mamy jeszcze czas, aby myśleć o spotkaniu z "Barcą". Póki co skupiamy się na Serie A, zagra najsilniejszy skład. Nikt nie rozmawia jeszcze o Barcelonie. Wszyscy mówimy za to o Brescii i meczem w rozgrywkach europejskich zajmiemy się w sobotę - dodał Włoch.



Drużyna z Neapolu traci już tylko dwa punkty do strefy premiowanej grą w Lidze Europy. Podopieczni Gattuso z pewnością zajmowaliby wyższą lokatę, gdyby dobrze punktowali z zespołami teoretycznie słabszymi. W ostatnim czasie Napoli poradziło sobie z Juventusem czy Lazio, a za to przegrało starcia z Lecce i Fiorentiną.



- Straciliśmy już prawie 20 punktów w starciach z teoretycznie słabszymi drużynami. Piątkowe spotkanie będzie podobne do meczu z Cagliari. Zagramy znowu z drużyną, która ostatnio zawodziła. Nie zmienia to jednak faktu, że musimy pozostać skupieni. Nie wiemy jak dokładnie Brescia będzie jutro wyglądała, ale zapewne zagrają z trójką graczy z przodu, to zawsze może sprawić dużo problemów - stwierdził Gattuso.



PA