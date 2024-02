Najpierw Sousa, a teraz on. W klubie Polaka poleciała głowa, to koniec

Stało się to, na co zapowiadało się już od dłuższego czasu - w niedzielę 11 lutego Salernitana ogłosiła oficjalnie, że rozstaje się z ze swym dotychczasowym szkoleniowcem, legendarnym niegdyś napastnikiem Filippo Inzaghim, który co ciekawe zaledwie kilka miesięcy temu zastąpił... Paulo Sousę. Grający wśród "Koników Morskich" jednokrotny reprezentant Polski Mateusz Łęgowski zna już nazwisko swego nowego trenera...