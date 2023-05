Najpierw popsuł im zabawę, a teraz to. Sousa zabrał głos po tytule Napoli

Napoli było w tym sezonie zespołem z innej półki dla pozostałych drużyn Serie A. Trafione letnie transfery, świetna chemia między Spallettim a całym zespołem i momentami kosmiczny poziom gry. Taka mieszanka sprawiła, że od pewnego momentu w zasadzie pozostało jedynie odliczanie czasu do oficjalnego koronowania piłkarzy z Neapolu. Stało się to wreszcie 4 maja, na pięć kolejek przed końcem, z 16 punktami przewagi nad drugim w tabeli Lazio. Definicja słowa dominacja.

Paulo Sousa pogratulował Napoli zdobycia mistrzostwa Włoch

Choć kadencja Sousy w Salerno zaczęła się niezbyt kolorowo, bo od porażki, to jednocześnie była to jak na razie jedyna ligowa przegrana tego klubu pod wodzą 52-latka. Salernitana od 19 lutego jest niepokonana, poza Napoli zatrzymując chociażby Inter czy Milan, i jest na ostatniej prostej, by wykonać swój cel, jakim jest utrzymanie w Serie A. Tylko prawdziwy kataklizm mógłby bowiem odebrać im miejsce we włoskiej elicie.