Mecz ten zakończył się co prawda remisem 0:0, ale na pewno zapadł w pamięć zwłaszcza polskim sympatykom calcio, bowiem podczas spotkania doszło do niezbyt przyjemnego zdarzenia związanego z bramkarzem "Biało-Czerwonych" Wojciechem Szczęsnym .

W pewnym momencie, podczas zamieszania w polu karnym, "Szczena" został - niecelowo - uderzony prosto w twarz łokciem, a winowajcą w tej sytuacji był Adam Masina. Golkiper zalał się krwią i choć dograł mecz do końca, to po ostatnim gwizdku musiał udać się na badania do szpitala. Tam wykryto złamanie nosa i gracz musiał przejść drobny zabieg.