Najbardziej utytułowany piłkarz Realu Madryt na celowniku beniaminka Serie A

O zainteresowaniu pozyskaniem Marcelo ze strony szefów AC Monza poinformował włoski diennikarz Nicolo Schira. Władze beniaminka miały już nawiązać kontakt z agentami piłkarza. Negocjacje mogą nabrać dynamiki w najbliższych dniach lub nawet godzinach.

34-letni zawodnik od 1 lipca pozostaje bez przynależności klubowej. Po 15 latach rozstał się z Realem Madryt. Nie zamierza jednak żegnać się z futbolem w najlepszym wydaniu.

Reklama

W ostatnich tygodniach Marcelo - najbardziej utytułowany gracz w historii "Królewskich" - kuszony był przez kluby z Brazylii i amerykańskiej MLS. Nie był jednak zainteresowany ofertami z tych kierunków. Zamierza pozostać w Europie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Maik Nawrocki dla Interii: Nasz skład jest mocniejszy. Wideo INTERIA.TV

Tymczasem Monza, zarządzana przez Adriano Gallianiego i Silvio Berlusconiego - znanych z czasów świetności Milanu - sposobi się do startu w Serie A w roli beniaminka. Tego lata chce pozyskać przynajmniej jednego piłkarza światowej renomy. Wiele wskazuje na to, że będzie nim właśnie Marcelo.

Do Monzy dołączyli już Stefano Sensi, Matteo Pessina, Andrea Carboni, Alessio Cragno oraz Andrea Ranocchii. Niewykluczone, że to samo uczynią Gonzalo Villar i Borja Mayoral. Trwają jednocześnie starania o angaż Paulo Dybali, Mauro Icardiego i Luisa Suareza.

To pokazuje, że w nadchodzących rozgrywkach Monza nie zamierza od pierwszych kolejek bronić się przed degradacją.

W poprzednim sezonie Marcelo nie należał do podstawowych graczy Realu. Zaliczył jedynie 17 spotkań i zanotował dwie asysty. Ale w uznaniu zasług to on wzniósł trofeum za kolejny - dla niego piąty - triumf w Lidze Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: