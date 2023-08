Nagły zwrot w sprawie transferu reprezentanta Polski. Odrzucił taką ofertę

Polak rozpoczął negocjacje z przedstawicielami klubu Al-Ahli. To samo zrobiło również Napoli. Wiele wskazuje jednak na to, że do porozumienia nie dojdzie. Włoskie media podają, że reprezentant Polski podjął decyzję, iż odrzuca saudyjskie pieniądze i zostaje w Neapolu. Już wcześniej sugerowano, że problemem mogą być kwestie rodzinne. Piłkarz nie chciał zabierać bliskich do Arabii Saudyjskiej.