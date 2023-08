Nagły zwrot akcji ws. Piotra Zielińskiego. Na stole kosmiczna oferta

Od kilku tygodni wiadomo, że w kręgu zainteresowań Al-Ahli znajduje się etatowy reprezentant Polski, Piotr Zieliński. Pomocnik występujący na co dzień we włoskim Napoli za dołączenie do arabskiego zespołu ma zostać sowicie wynagrodzony, ponieważ na negocjacyjnym stole znalazły się gigantyczne pieniądze.