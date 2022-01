Od pewnego czasu po mediach krążyły doniesienia na temat tego, że Karol Linetty niebawem zmieni otoczenie i spróbuje swoich sił w nowym klubie. Według informacji spływających z Włoch realne zainteresowanie Polakiem wykazała drużyna z Sardynii - Cagliari. 26-latek miałby być częścią wymiany między "Wyspiarzami" a Torino - do Piemontu miałby w zamian powędrować Nahitan Nandez.

Serie A. Marco Giampaolo przejął Sampdorię. Jest wielkim fanem Linettego

W Italii nastąpiła jednak tymczasem pewna bardzo istotna zmiana dotycząca innej drużyny Serie A - Sampdorii. Genueński klub objął bowiem Marco Giampaolo, jeszcze do niedawna prowadzący turyńskie "Byki". Menedżer doskonale zna Linettego - i co więcej jest wielkim fanem talentu polskiego zawodnika. Z tego też powodu forsuje u włodarzy swojego nowego zespołu koncepcję przejęcia zawodnika od Torino.



Jak informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira, "Sampa" wystosowała już odpowiednie zapytanie do turyńczyków. W grę miałoby wchodzić jak na razie wypożyczenie - potrwałoby ono do końca bieżącego sezonu. Torino nie musi przy tym wykonywać żadnych gwałtownych ruchów względem przyszłości swojego piłkarza - kontrakt Linettego wygaśnie bowiem dopiero latem 2024 roku.



Serie A. Karol Linetty i Sampdoria? To byłby wielki powrót Polaka

Gdyby życzenie Giampaolo się ziściło, to dla pomocnika byłby to wielki powrót do Sampdorii - reprezentował on bowiem barwy tej drużyny w latach 2016-2020. Linetty dołączyłby tym samym do Bartosza Bereszyńskiego, który w "Sampie" gra nieprzerwanie od 2017 roku.



Ekipa z Genui ma przed sobą niełatwe zadanie na wiosnę - po 22 spotkaniach Serie A "Blucerchiati" znajdują się na 16. miejscu w tabeli i ledwie kilka punktów dzieli ich od strefy spadowej. Tam znajduje się już ich rywal zza miedzy - Genoa CFC jest 19.

