Nagły zwrot akcji w sprawie Arkadiusza Milika. Szykuje się hitowy transfer

Sytuacja Arkadiusza Milika zmieniła się o 180 stopni! Jeszcze niedawno z Półwyspu Apenińskiego docierały do nas informacje mówiące o tym, że Juventus nie zamierza wykupić reprezentanta Polski, który tym samym wróci do Olympique Marsylia. Znany dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje jednak, że trener "Starej Damy" Massimiliano Allegri mocno naciska na transfer Milika, przez co włoski klub wznowi negocjacje z Francuzami.