Nagły komunikat, mecz Polaków odwołany. "W takich chwilach nie myślimy o piłce"

Planowany na sobotę mecz Bologna - Milan w 9. kolejce Serie A nie dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie. Potyczka została odwołana z powodu powodzi, jaka nawiedziła okolice Bolonii, gdzie na co dzień grają Łukasz Skorupski i Kacper Urbański. Burmistrz miasta nie wyraził zgody na organizację spotkania nawet bez udziału publiczności. Ekipa z Mediolanu nie kryje irytacji spowodowanej taką decyzją. Wszystko wskazuje na to, że do konfrontacji dojdzie dopiero w lutym lub kwietniu przyszłego roku.