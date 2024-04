Na takie wieści ws. Milika czekali kibice. Allegri przekazał to osobiście

W Turynie są rozczarowani Milikiem. Przyszłość Polaka pod znakiem zapytania

Wobec niewielu szans do gry Milik stracił również miejsce w kadrze reprezentacji Polski. Michał Probierz nie zdecydował się powołać go na baraże z Estonią i Walią. Jego miejsce zajął Krzysztof Piątek. Niewykluczone, że chęć do walki o powrót do reprezentacji może zmotywować Milika do zmiany otoczenia.