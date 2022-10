Możliwe czystki w Juventusie. Co ze Szczęsnym i Milikiem?

Juventus zanotował bardzo słaby start sezonu 2022/23. W Lidze Mistrzów ma bardzo małe szanse na wyjście z grupy, a w tabeli Serie A traci do prowadzącego SSC Napoli aż dziesięć punktów. Wydaje się, że w tym momencie Massimiliano Allegri musi się skupić na kwalifikacji do następnej Ligi Mistrzów. Jak podaje "Corriere dello Sport", zmiany w kadrze drużyny są nieuniknione.

Szczęsny pewny pozostania w Juventusie. Milik okazją na rynku transferowym?

Dziennik podzielił graczy "Starej Damy" na trzy grupy. Pierwszą z nich są "zagrożeni czystką". Należą do nich Alex Sandro, Juan Cuadrado, Leandro Paredes, Moise Kean, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, a nawet Angel di Maria. Jest w tym gronie kilka mocnych nazwisk, ale być może turyńczycy potrzebują dużego wstrząsu w szatni.

Drugą grupą są pewniacy do pozostania na Allianz Stadium. Wśród nich znajdziemy Wojciecha Szczęsnego, Mattię Perina, Gleisona Bremera, Danilo, Fabio Mirettiego, Dusana Vlahovicia i Federico Chiesę, który dopiero od kilku dni trenuje z jednym z zespołów młodzieżowych po zerwaniu więzadeł w kolanie.

Ostatnią grupę tworzą piłkarze, z którymi nie do końca wiadomo co się stanie. Umieszczono w niej Adriena Rabiota, Westona McKenniego, Filipa Kosticia, Manuela Locatellego, Paula Pogbę i Arkadiusza Milika. Przedostatni z wymienionych ciągle ma problemy ze zdrowiem, ale wciąż czeka się na wybuch jego formy. Z kolei o Polaku napisano, że może być okazją na rynku transferowym. Jeśli "Juve" nie zakwalifikuje się do Champions League, będzie musiało sprzedać kilku istotnych graczy, a 28-latek może mieć ambicje ciągłej gry w najważniejszych rozgrywkach europejskich.

