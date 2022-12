Możemy mieć kolejnego Polaka w Serie A! Młody talent, następca Glika

To oznacza, że nasi rodacy stanowią czwartą najliczniejszą grupę "stranierich" - po Francuzach, Brazylijczykach i Argentyńczykach. A ich grono może niebawem poszerzyć się o kolejne, bardzo interesujące nazwisko - tak przynajmniej wynika z informacji Gianluki Di Marzio.

Patryk Peda w Torino? Taki ruch możliwy nawet tej zimy

Popularny włoski dziennikarz twierdzi bowiem, że ekipa Torino mocno zainteresowała się Patrykiem Pedą - młodzieżowym reprezentantem Polski, który coraz częściej wskazywany jest jako potencjalny następca Kamila Glika w seniorskiej drużynie narodowej. 20-latek to bowiem bardzo solidny stoper, na którego regularnie stawia SPAL, zespół z Serie B.

Tym samym Peda mógłby pójść w ślady starszego kolegi po fachu również i na drodze klubowej, bowiem "Glikson" barwy "Byków" reprezentował w latach 2011-2016, przed swoim transferem do AS Monaco. Drużyna z Turynu wciąż ma chrapkę na grę w europejskich pucharach - ściągnięcie do Piemontu perspektywicznego, ale ogranego już w Italii futbolisty bez wątpienia byłoby logicznym ruchem.