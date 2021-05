Mourinho rusza na łowy. Boateng i Xhaka mogą trafić do AS Roma

Serie A

Transferowa karuzela rozpędza się na dobre. Wiele klubów chce przeprowadzić kluczowe transfery jeszcze przed rozpoczęciem Euro 2020. Należy do nich chociażby AS Roma. Jose Mourinho wytypował już dwóch piłkarzy, których chce sprowadzić do klubu. Są to Granit Xhaka z Arsenalu oraz Jerome Boateng, który niedawno pożegnał się z Bayernem Monachium.

