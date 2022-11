Mourinho przejmie gwiazdę Barcelony? Transfer możliwy już w styczniu

Memphis Depay to wraz z Frenkiem de Jongiem jedni z tych graczy FC Barcelona, którzy od kilku miesięcy z jednej strony nieustannie są na wylocie z klubu, z drugiej strony... nie znajdują sobie nowego pracodawcy. O ile w ostatnim czasie dla de Jonga pojawiła się pewna nadzieja, że może on wciąż odgrywać istotną rolę w szeregach "Dumy Katalonii", o tyle sytuacja Depay'a jest bardziej skomplikowana.

Memphis Depay w "żelaznej rezerwie" Barcelony

Zespół z Camp Nou ma swojego pewniaka na pozycji numer dziewięć i jest nim Robert Lewandowski, który - o ile będzie tak zdrowy, jak dotychczas - na pewno nie odda miejsca w wyjściowym składzie. Skrzydła również są w "Barcy" mocno obsadzone, więc Holender na przesadnie wiele minut na murawie nie ma co liczyć.

Choć jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że mimo wszystko może dojść do przedłużenia jego umowy z FCB, to wydaje się, że najlepszym wyjściem dla futbolisty byłaby faktycznie zmiana otoczenia. Chętnych na jego usługi nie brakuje, a do przeprowadzki mógłby się on sposobić w zasadzie... już w styczniu 2023 roku.

Pytanie brzmi jednak: jaki byłby kolejny przystanek tego zawodnika? Jak dotychczas zaliczył on kilka czołowych lig europejskich, występując nie tylko w Primera Division, ale i chociażby w Ligue 1 i Premier League. Teraz do swojego CV mógłby dołączyć też włoską Serie A.

Memphis Depay we Włoszech? AS Roma może się skusić na taki transfer!

Memphis już jakiś czas temu był przypisywany do najwyższego poziomu rozgrywkowego w Italii, bowiem podobno znajdował się o krok od transferu do Juventusu. Choć cała operacja spaliła na panewce, to "Stara Dama" miała ostatnio powrócić do tematu zakontraktowania 28-latka. Zespół z Piemontu tym razem jednak może mieć naprawdę poważną konkurencję z innej części Półwyspu Apenińskiego.

Jak bowiem informuje portal calciomercato.com, powołując się na źródła w Hiszpanii, otoczenie Depay'a miało wprost zaproponować futbolistę Romie, a więc drużynie, w której występuje m.in. reprezentant Polski Nicola Zalewski. Pierwsze kontakty "Giallorossich" z przedstawicielami zawodnika nastąpiły już jakiś czas temu, ale rozmowy nigdy nie nabrały konkretnych kształtów.

Czy więc Jose Mourinho niebawem będzie mógł się cieszyć z solidnego wzmocnienia w ofensywie? Nie jest to wykluczone, choć dla Portugalczyka priorytetem jest w najbliższym czasie znalezienie kilku nowych obrońców. Słynny "Mou" ambicje ma naprawdę wielkie - po zdobyciu w ubiegłym sezonie pucharu Ligi Konferencji teraz chciałby sięgnąć po Scudetto.

AS Roma walczy o szczyt tabeli Serie A

AS Roma jest obecnie czwarta w tabeli Serie A i do liderów z Napoli traci siedem punktów, ale już do wiceliderów z Atalanty Bergamo brakuje jej jedynie dwóch "oczek". W najbliższym czasie, to jest przed początkiem mundialu w Katarze, ekipa z "Wiecznego Miasta" zmierzy się z Lazio, Sassuolo i Torino. Wszystkie te potyczki zapowiadają się na niezwykle zacięte.

