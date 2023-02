Mourinho ostro oberwał. "Patrząc na grę Romy chce się wymiotować"

- Jest problem. Ostatnio Roma grała paskudnie, chciało się wymiotować patrząc na to - wypalił Włoch. - I to nie jest wina piłkarzy. Mou nie umie trenować ! - ostro podsumował Cassano.

Antonio Cassano o Jose Mourinho: Z Romy też go w końcu wyrzucą

- Co roku jest w jego przypadku gorzej. W Tottenhamie miał do trenowania naprawdę dobry zespół, a go zwolnili. Z Romy też go w końcu wyrzucą - przewiduje 40-latek. - Powinien wsiąść w samolot i iść precz. Nie ma dla niego wymówek - cytuje wypowiedzi Cassano "As".