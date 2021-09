"Niestety, fantastyczny mecz został zrujnowany przez sędziów i system VAR, którzy nie byli na odpowiednim poziomie" - powiedział Portugalczyk.

"Drugi gol to powinno być na 1-1, a zrobiło się 2-0. Brak drugiej żółte kartki dla Lucasa Leivy też miał znaczenie. Myślę, że mój zespół był dzisiaj lepszy. Dominowaliśmy, sprawiliśmy Lazio ogromne problemy. Oni kontrolowali ostatnie minuty jak chcieli, ponieważ sędziowie in na to pozwolili" - dodał szkoleniowiec Romy.



Mourinho, który przed sezonem wrócił do Włoch po długiej przerwie (z Interu Mediolan odszedł w połowie 2010 roku - przyp. red.) uważa, że w tym czasie włoska liga zmieniła się na plus.



Jose Mourinho o włoskiej piłce

"Włoska piłka znacznie się poprawiła w porównaniu do 10 lat wstecz. Jakość, podejście do ofensywy, chęć wygrywania - wszystko zmieniło się na plus" - stwierdził Portugalczyk.



Niedzielna porażka Romy była drugą w tym sezonie.



