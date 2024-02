Mourinho dostał cios od Bońka. Mocna "szpila", te słowa legendy muszą zaboleć

Przygoda Jose Mourinho w AS Roma trwała od lipca 2021 roku do stycznie roku 2024. Portugalski szkoleniowiec wygrał z tym klubem Ligę Konferencji Europy - było to pierwsze trofeum rzymian od Pucharu Włoch zdobytego w 2008 roku. "The Special One" poprowadził "Giallorossich" w 178 meczach, osiągając średnią 1.70 punktu na spotkanie.