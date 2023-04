Młody Polak doceniony przez Juventus! Dostał wielką szansę

O Radosławie Żeleznym od pewnego czasu mówi się, że wykazuje nieprzeciętny talent do gry bramkarskiej. Grający uprzednio w FC Wrocław Academy był rozchwytywany przez wiele znanych klubów.

Radosław Żelezny na treningu pierwszej drużyny Juventusu

We wrześniu 2022 roku zdecydował się przenieść do Juventusu Turyn i jak na razie jest to strzał w dziesiątkę. Polski bramkarz regularnie gra w zespole U17 i zbiera świetne noty.