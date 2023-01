Mistrzowie Włoch na kolanach! Stracili pięć goli na własnym boisku

Mecz zaczął się nieźle dla Milanu, który za sprawą Oliviera Giroud trafił do siatki, jednak gol nie został zaliczony z powodu spalonego. Prawdziwe emocje czekały kibiców od 19. do 30. minuty, kiedy padły aż cztery bramki. Najpierw Domenico Berardi zanotował dwie asysty, jedną do Gregoire'a Defrela, a drugą do Davide Frattesiego. Goście w 180 sekund wyszli na prowadzenie 2:0.