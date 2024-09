W ostatnich godzinach zagraniczne media sportowe zajęły się tematem Raphaela Varane'a. We wtorkowy wieczór "Le Parisien" podało, że środkowy obrońca rozważa zakończenie kariery. Dziennikarz Relevo.com Matteo Moretto podał, że Francuz jest o krok od rozwiązania umowy z włoskim Como, do której trafił w letnim okienku. W środowy poranek dodał, że zapadła decyzja o zakończeniu kariery. Po godzinie 10:00 sam zainteresowany pożegnał się z kibicami.

Słowa o "trzymaniu się gry" nawiązują do licznych kontuzji, jakie miał w ostatnich latach. Ta odniesiona 11 września była jego aż dziewiątą od jesieni 2021 roku. Z ich powodu opuścił 45 meczów Manchesteru United i reprezentacji Francji. W lipcu trafił do włoskiego Como, ale w debiucie (mecz pucharowy z Sampdorią) już po 20 minutach doznał poważnego urazu kolana i musiał zejść z boiska. Mówiło się nawet, że klub będzie chciał wyrejestrować go z rozgrywek Serie A, co byłoby prawdziwym ciosem wizerunkowym dla tak zasłużonego zawodnika.