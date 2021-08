Mistrzowie Włoch nie zawiedli oczekiwań swoich kibiców w pierwszej kolejce. Drużyna Simone Inzaghiego pewnie uporała się z Genoą i wygrała 4-0.



"Nerazzurri" kontynuowali również wzmacnianie formacji ataku po odejściu z klubu Romelu Lukaku. Nowym zawodnikiem ekipy z Lombardii został bowiem Joaquin Correa.



Goście jako pierwsi ruszyli do ataku i w 12. minucie starcia Lautaro Martinez otrzymał piłkę od Ivana Periszicia i zdecydował się na strzał. Na posterunku znalazł się jednak Lorenzo Montipo i sparował futbolówkę.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Samir Handanović bardzo słabo zagrywał piłkę i tę przejął Ivan Ilić. Zawodnik Hellasu Werona wpadł w pole karne i pewnie dopełnił formalności.

Hellas Werona - Inter Mediolan. Fatalny błąd Samira Handanovicia! Ilić dopełnił formalności

Ekipa z miasta Romea i Julii postawiła się wyżej notowanemu rywalowi i momentami kontrolowała grę. Inter nie mógł za to objąć optycznej przewagi, często grając bardzo niedokładnie.



"Nerazzurri" zdołali doprowadzić do wyrównania dopiero w drugiej połowie. Po mocnym wrzucie piłki z autu w pole karne, "przedłużył ją" Edin Dżeko, a Lautaro Martinez głową wpakował futbolówkę do siatki.



Dla atakującego Interu była to 50. bramka, którą zdobył grając dla Interu we wszystkich rozgrywkach.



Inter nie grał dziś porywająco, lecz był o wiele bardziej skuteczny. W samej końcówce starcia Matteo Darmian dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się Correa i w debiucie popisał się efektownym strzałem głową.



Reprezentant Argentyny dołożył kolejne trafienie w doliczonym czasie gry. Correa oddał precyzyjny płaski strzał i pokonał Montipo.

Paweł Dawidowicz większą część meczu spędził na ławce rezerwowych. Polski defensor pojawił się na placu gry dopiero w 75. minucie.





Serie A. Pozostałe spotkania:

W pierwszym, rozegranym dzisiaj meczu Udinese triumfowało nad beniaminkiem z Wenecji 3-0. Bramki dla ekipy gospodarzy zdobyli Ignacio Pussetto, Gerard Deulofeu oraz Nahuel Molina.



2. kolejka Włochy - Serie A

2021-08-27 20:45 | Stadion: Stadio Marc'Antonio Bentegodi | Widzów: 11214 | Arbiter: Gianluca Manganiello Hellas Verona FC Inter Mediolan 1 3 DO PRZERWY 1-0 I. Ilić 15' Lautaro Martínez 47' J. Correa 83',90'

1 3 Hellas Verona FC Inter Mediolan Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Çalhanoğlu Perišić Brozović Martínez Džeko Montipò Magnani Ceccherini Günter Faraoni Hongla Cancellieri Zaccagni Ilić Lazović Barák SKŁADY Hellas Verona FC Inter Mediolan Lorenzo Montipò Samir Handanovicz 28′ 28′ 75′ 75′ Giangiacomo Magnani Milan Szkriniar 53′ 53′ Federico Ceccherini Alessandro Bastoni Koray Guenter Stefan de Vrij 75′ 75′ Marco Davide Faraoni Nicolò Barella 74′ 74′ Martin Hongla Yma Matteo Darmian 62′ 62′ Matteo Cancellieri 87′ 87′ Hakan Calhanoglu Mattia Zaccagni 66′ 66′ Ivan Periszić 15′ 15′ Ivan Ilić 64′ 64′ 66′ 66′ Marcelo Brozović Darko Lazović 47′ 47′ 57′ 57′ 74′ 74′ Lautaro Javier Martínez Antonín Barák 87′ 87′ Edin Dżeko REZERWOWI Alessandro Berardi Alex Cordaz Ivor Pandur Ionuț Andrei Radu 53′ 53′ Nicolò Casale Danilo D'Ambrosio 75′ 75′ Paweł Dawidowicz 66′ 66′ Federico Dimarco Gianluca Frabotta Denzel Justus Morris Dumfries 75′ 75′ Boško Šutalo Aleksandar Kolarov Daniel Sartori Bessa Andrea Ranocchia 74′ 74′ 88′ 88′ Adrien Tameze 74′ 74′ 83′, 90′ 83′, 90′ Carlos Joaquín Correa Samuel Di Carmine 87′ 87′ Stefano Sensi Nikola Kalinić 87′ 87′ Matias Vecino 62′ 62′ Kevin Lasagna 66′ 66′ Arturo Vidal Antonino Ragusa Martín Adrián Satriano Costa

STATYSTYKI Hellas Verona FC Inter Mediolan 1 3 Posiadanie piłki 43,1% 56,9% Strzały 7 15 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 6 4 Faule 13 12

