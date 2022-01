Skrzydłowy zwiąże się z Toronto czteroletnim kontraktem obowiązującym od 1 lipca. Włoch do MLS trafi bez sumy odstępnego, po wygaśnięciu umowy z obecnym klubem.

30-letni zawodnik ma zarabiać w Toronto 11,5 mln euro rocznie, nie licząc bonusów, co będzie rekordem ligi.



"Chcieliśmy, aby Lorenzo przyszedł do nas w lecie. Jego umiejętność do tworzenia szans zarówno dla siebie, jak i dla kolegów z zespołu, jest wyjątkowa" - powiedział Bob Bradley, trener i dyrektor sportowy klubu z Toronto.





Lorenzo Insigne większość kariery spędził w Napoli

"Oglądając go przez wiele lat, wiem także, iż to zawodnik, który pracuje dla zespołu. Lorenzo jest takim typem piłkarza, na którego się przychodzi, bo zawsze może zrobić coś niezapomnianego" - dodał.



Insigne większość dotychczasowej kariery spędził w Napoli. W pierwszej drużynie zadebiutował w styczniu 2010 roku. W sumie wystąpił w 416 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 114 goli. W ty sezonie w 19 spotkaniach zanotował pięć trafień.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Pawo