Milikowi się nie upiekło. Spełnił się najgorszy scenariusz dla Juventusu. Wystarczył jeden cios

W nieco odmienionym składzie przystąpił w niedzielę Inter Mediolan do wyjazdowego spotkania z Fiorentiną. W podstawowym składzie zabrakło przede wszystkim Hakana Calhanoglu i Nicolo Barelli. Obaj pomocnicy pauzowali za kartki. Ich miejsce zajęli Davide Frattesi i Kristjan Asllani . I to właśnie Albańczyk zaznaczył swoją obecność na murawie już w pierwszym kwadransie.

Po rozegranym szybko przez niego rzucie rożnym piłkę głową do siatki wpakował niezawodny w tym sezonie Lautaro Martinez . Arbiter sprawdzał jeszcze, czy nie doszło wcześniej do faulu, ale trafienie uznał i Fiorentina musiała rozpoczynać od środka. W 33. minucie mógł podwyższyć Frattesi, ale na posterunku był Pietro Terracciano .

Chwilę później zawodnicy gospodarzy domagali się rzutu karnego, a sędzia pobiegł do monitora . Stałego fragmentu Fiorentinie mimo wszystko nie przyznał. Zaraz przed przerwą kapitalną okazję do wyrównania miał Nzola, ale Bastoni wrócił na czas i zblokował uderzenie Angolczyka.

Błąd Sommera mógł kosztować. Gwiazdor Fiorentiny nie wykorzystał szansy

Sędzia gwizdnął na rozpoczęcie drugiej połowy, a po chwili grę trzeba było przerwać. Na boisku pojawił się "intruz", który chciał prawdopodobnie zrobić sobie zdjęcie z Lautaro Martinezem. Gdy tylko udało się go złapać, piłkarze mogli kontynuować. W 64. minucie do siatki, po dograniu Mkhitaryana trafił Arnautovic, jednak gol nie został uznany . Ormianin był w tej sytuacji na spalonym.

W 73. minucie Yann Sommer potężnym ciosem w głowę znokautował skaczącego do główki M'Balę Nzolę. Sędzia po analizie VAR zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla "Violi". Do rzutu karnego podszedł Nico Gonzalez i wykonał go koszmarnie. Wyglądało to, jakby Argentyńczyk chciał podać futbolówkę do bramkarza. Był to już piąty niewykorzystany karny w tej kolejce Serie A.