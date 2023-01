Milik został bohaterem Juventusu. Włosi widzą w nim już świętego!

"Starej Damie" w Cremonie szło jak po grudzie. To gospodarze przez większą część spotkania sprawiali lepsze wrażenie i powinni wcześniej strzelić jakieś gole.

Gościom udało się to dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Do rzutu wolnego podszedł Milik i strzelił na tyle precyzyjnie, że ominął skąpy mur, a piłka odbiwszy się jeszcze od słupka wpadła do siatki.