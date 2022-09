Milik niespodziewanie zdjęty z boiska. Trener Juventusu tłumaczy decyzję

Mecz na Allianz Stadium w Turynie zaczął się dla gospodarzy znakomicie. Arkadiusz Milik, po dośrodkowaniu Leandro Paredesa, już w 4. minucie strzałem głową wpakował piłkę do siatki.

To dlatego Arkadiusz Milik został zmieniony w 70. minucie

Jak się okazało, były to miłe złego początki. Kolejne gole strzelali już tylko Portugalczycy i po dwóch trafieniach wywieźli trzy punkty z trudnego terenu.

Milik nie mógł pomóc swojemu zespołowi do ostatniego gwizdka sędziego, bo w 70. minucie został zdjęty z murawy, a zastąpił go 21-letni Włoch Nicolo Fagioli. Nie była to zmiana jeden do jeden napastnika za napastnika, ale właśnie taki cel przyświecał szkoleniowcowi Juventusu.

Massimiliano Allegri wyjaśnił, dlaczego z dwójki snajperów Milik - Duszan Vlahović, postanowił zdjąć Polaka, a nie Serba.

- Musiałem zmienić napastnika, bo mieliśmy na boisku jedynie dwóch pomocników. Postanowiłem ściągnąć Milika, bo wydawał się być bardziej zmęczony - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.