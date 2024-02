Milik i Szczęsny zamiast Lewandowskiego? Duży zwrot akcji, to byłby hit

Naturalnie niemal od razu nastąpiła fala spekulacji dotycząca jego możliwego następcy - sporo wskazuje, że może być to Hansi Flick, wielu kibiców marzy o przybyciu Juergena Kloppa, natomiast dosyć mocna ma być też kandydatura Thiago Motty. Czy to on może niedługo zostać szkoleniowcem Roberta Lewandowskiego?