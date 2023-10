Milik i Szczęsny triumfują. Ależ zaskakujące uderzenie, "skarcił" były klub

Serie A: AC Milan - Juventus. Do przerwy bez bramek, za to z jedną czerwoną kartką

Do 63. minuty przyszło piłkarzom Juventusu czekać na to, by spożytkować swoją przewagę liczebną. Manuel Locatelli - były piłkarz AC Milan - zdecydował się wówczas na niezwykle zuchwałą próbę, uderzając ze znacznego dystansu. 25-latek miał szczęście, bowiem lecąca piłka odbiła się jeszcze od Rade Krunicia, co kompletnie zmyliło bramkarza.