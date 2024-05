Milik i Szczęsny mają nowego trenera. Niespodziewany problem już na starcie

W doliczonym czasie gry opiekun "Starej Damy" został wyrzucony na trybuny . Był to efekt obraźliwych uwag, jakie kierował do arbitra technicznego. Ale jak się później okazało, w zanadrzu trzymał coś jeszcze.

Allegri już na aucie. Juventus dokończy sezon pod wodzą Montero

Jak poinformował dyrektor "Tuttosport", Guido Vaciago, po meczu został zaatakowany przez Allegriego w strefie mieszanej. Opisał to w specjalnym sprawozdaniu zatytułowanym "Allegri zdobywa Puchar i traci głowę" .

"Gów*** dyrektorze! Pisz w swojej gazecie prawdę, a nie to, co mówi ci klub! " - miał wykrzyczeć 56-letni trener.

" Słuchaj, wiem, gdzie cię dorwać. Wiem, gdzie na ciebie czekać. Przyjdę i oderwę ci uszy. Przyjdę i dostaniesz w pysk" - to fragment dalszej tyrady, zawierającej już groźby karalne.

Frustrację Allegriego łatwo było wytłumaczyć. Wiedział, że mimo kontraktu ważnego jeszcze przez rok, z posadą pożegna się już teraz . Ofertę trzyletniej umowy otrzymał od turyńskiego klubu Thiago Motta , do tej pory prowadzący Bolognę .

Wydawało się jednak, że Allegri dotrwa do końca rozgrywek ligowych. W piątek został jednak zdymisjonowany. Decyzję motywowano względami dyscyplinarnymi.

Jego tymczasowym następcą został Paolo Montero, do tej pory prowadzący drużynę juniorów "Juve". Co ciekawe, w ostatnim meczu on również zobaczył czerwoną kartkę i otrzymał jedno spotkanie dyskwalifikacji. Pojawił się kłopot i dylemat jednocześnie - czy na pewno 52-latek może poprowadzić zespół seniorów w poniedziałkowym starciu z Bologną. Jak donoszą włoskie media, nic nie stoi na przeszkodzie.