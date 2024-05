Juventus FC zakończy ten sezon z Pucharem Włoch i powrotem do Ligi Mistrzów. Mimo tego drugą kadencję Massimiliano Allegri ego należy odbierać raczej negatywnie, niż pozytywnie. W ubiegłym tygodniu 56-latek stracił posadę, a piłka nożna nie znosi próżni. Fabrizio Romano przekonuje, że "Stara Dama" doszła już do porozumienia z jednym z najgorętszych nazwisk na rynku .

Juventus szukał i się doszukał. Wreszcie dopiął swego w sprawie Allegriego

Massimiliano Allegri to bezapelacyjna legenda Juventusu. Trudno, żeby było inaczej, skoro 56-latek w roli trenera dostarczył do gabloty klubowej aż pięć mistrzostw Serie A, tyle samo Pucharów Włoch, a do tego dwa krajowe superpuchary. Lwia część tych osiągnięć przypada jednak na pierwszą kadencję szkoleniowca, która miała miejsce w latach 2014-2019. W tym czasie Włochowi udało się też dwukrotnie dotrzeć do finału Ligi Mistrzów.