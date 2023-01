" Bianconeri " powrócili do rywalizacji na krajowym podwórku wyjazdowym starciem z Cremonese , które jako beniaminek, wciąż nie poznało smaku zwycięstwa w kampanii 2022/23. Z kolei Juve, przystępowało do tego spotkania w nadziei na siódme ligowe zwycięstwo z rzędu .

Bezbramkowa pierwsza połowa i dużo szczęścia Szczęsnego

Znajdujący się na 19. pozycji w tabeli, podopieczni Massimiliano Alviniego bardzo odważnie rozpoczęli środowe spotkanie. Od pierwszych minut starali się zaznaczać swoją obecność, nie dając zepchnąć się do głębokiej defensywy i regularnie szukając długich piłek za plecy , uruchamiających napastników - Cyriela Dessersa i Davida Okereke .

Interwencja VAR sugeruje, że piłka, - którą heroicznie próbował wybijać Bremer - przekroczyła linię bramkową, co również pozostawało kwestią sporną . Polak w tym przypadku źle ocenił sytuację, wychodząc w okolice szesnastego metra i ułatwiając bocznemu obrońcy skierowanie jej głową do siatki .

To nieco rozbudziło ospałych do tej pory gości, którzy raz po raz zaczęli zagrażać bramce Marco Carnesecchiego. W 30. minucie świetny strzał zza pola karnego oddał Fabio Miretti, któremu naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia i zdobycia kapitalnego gola. Ostatecznie w pierwszej połowie na Stadio Giovanni Zini, bramki ostatecznie nie padły.