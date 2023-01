Transferowa karuzela coraz mocniej się rozkręca. Wiele klubów nie szuka jednak graczy do pozyskania już teraz, ale zawodników, którzy latem będą do wzięcia za darmo.

Juventus i Barcelona chcą Wilfried Zahę

Tyle tylko, że według angielskich mediów, Zahą interesuje się również... Barcelona, która szuka zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. Sprawa może się jednak szybko wyjaśnić, jeśli dojdzie do transferowej wymiany między Katalończykami a ekipą z Turynu. Przez hiszpańskie media ta transakcja zapowiadana jest jako "bombowa", bo zakłada oddanie dwóch zawodników wicemistrza Hiszpanii za Dusana Vlahovicia. Jeśli do tej transakcji by doszło, wówczas Zaha miałby zdecydowanie bliżej do Juventusu.