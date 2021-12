Hit Serie A rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.45 na San Siro, czyli Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Mecz AC Milan - Napoli to prawdziwy deser dla wszystkich fanów Serie A, który zakończy zmagania 18. kolejki włoskiej ligi. Transmisja Milan - Napoli w Eleven Sports 1 i na Polsat Box Go.

AC Milan - Napoli. Wyniki i sytuacja w tabeli Serie A

Tabela Serie A dla kibiców Milanu wygląda w tym sezonie bardzo dobrze. AC Milan w tabeli Serie A zajmuje drugą lokatę, tracąc do lidera tylko jeden punkt. Na koncie "Rossonieri" uzbierali jak dotąd 39. punktów i cały czas rywalizują o mistrzostwo. Na plecach czują jednak oddech rywali, między innymi piłkarzy z Neapolu, którzy do niedzielnego rywala tracą tylko trzy punkty. Niewielka różnica punktowa zapowiada emocjonujący mecz AC Milan - Napoli, a jego wynik może mieć ogromne znaczenie, kto ostatecznie zdobędzie Scudetto. O tym marzy Zlatan Ibrahimović, który zapowiedział, że w Mediolanie chce zostać do końca życia.

AC Milan - ostatnie wyniki w Serie A

Udinese - AC Milan 1-1



AC Milan - Salernitana 2-0



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - US Salernitana. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Genoa - AC Milan 0-3

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Genoa - AC Milan 0-3 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Piłkarze z Neapolu do meczu AC Milan - Napoli podejdą w nie tak dobrych nastrojach. Mają za sobą serię trzech meczów bez zwycięstwa, a co gorsza, wszystko wskazuje na to, że na boiskach Serie A nie zagra w tym roku Piotr Zieliński. Podczas ostatniego meczu Serie A z Empoli Piotr Zieliński opuścił murawę już w 22. minucie, trzymając się za klatkę piersiową i według włoskich dziennikarzy, nie będzie gotowy na mecz AC Milan - Napoli. Drużyna Spallettiego w tabeli Serie A zajmują czwartą lokatę z 26. punktami na koncie. Aby myśleć o tym, by realnie liczyć się w walce o Scudetto, drużyna Piotra Zielińskiego niedzielne spotkanie musi po prostu wygrać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SSC Napoli - Atalanta Bergamo. Gol Piotra Zielińskiego. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Mecz Milan - Napoli. Kiedy i o której mecz w Mediolanie?

Mecz AC Milan - Napoli rozpocznie się w niedzielę 19 grudnia o godzinie 20.45.

Milan - Napoli. Gdzie oglądać transmisję tv?

Niedzielny mecz Milan - Napoli będzie można obejrzeć w tv na kanale Eleven Sports 1.

Komentatorzy meczu Milan - Napoli w Eleven Sports: Mateusz Święcicki, Filip Kapica. Studio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Marcin Długosz.

Mecz Milan - Napoli. Transmisja online live stream

Milan - Napoli online można oglądać na platformie Polsat Box Go i elevensports.pl. Mecz Milan - Napoli "na żywo" na Interia.pl.

