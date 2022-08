Menedżer Milika po transferze: Wierzymy, że uszczęśliwi fanów Juventusu

Milik jest reprezentowany przez agencję F-MG, która monitorowała jego przejście do Juventusu. Polak ostatecznie przeszedł do Turynu na zasadzie rocznego wypożyczenia, z opcją wykupu. Wśród fanów pojawiły się pewne wątpliwości, czy zawodnika będzie stać na regularną grę w stolicy Piemontu. Nastroje uspokaja jednak Pantak.

- Dla Arka to kolejny krok, który może wznieść go na jeszcze wyższy poziom w karierze. Czy jest to dobry transfer czy nie, będziemy mogli ocenić dopiero po czasie. Jednakże Arek ma przed sobą ogromne perspektywy i dzięki przejściu do Juventusu może sporo osiągnąć - mówi menedżer Milika.

Menedżer Milika: Wierzymy, że Milik uszczęśliwi fanów Juventusu

Milik, pod względem liczb, ma za sobą niezły sezon w Marsylii, gdzie jednak grał mniej w drugiej połowie sezonu, po części przez kontuzję odniesioną w czasie sparingu reprezentacji Polski ze Szkocją. W klubie z Lazurowego Wybrzeża zrobiło się już jednak trochę ciasno, po tym jak do klubu trafili Luis Suarez z Granady, a także Alexis Sanchez z Interu.

- Arek w ostatnim sezonie strzelił 20 bramek we wszystkich rozgrywkach dla Marsylii. Teraz przed nim czas pełen wyzwań i właśnie dlatego zdecydował się na ten ruch. Podobnie jak w Marsylii będzie miał możliwość występów w Lidze Mistrzów. Wierzymy, że pokaże swoją ogromną jakość i bardzo uszczęśliwi fanów Juventusu - dodaje Wantak.

Najbliższy mecz Juventusu odbędzie się w sobotę 27 sierpnia, a Stara Dama zagra w nim na własnym stadionie z Romą. Juve po dwóch meczach ma jak na razie 4 punkty, z kolei zawodnicy Jose Mourinho do tej pory mają komplet zwycięstw.