Nie lubię fałszywych ludzi. Jego pierwsze zdanie o Janie Pawle II wyrobiło we mnie opinię, że jest to fałszywy człowiek. W odróżnieniu od Zbigniewa Bońka, którego w roli prezesa zawsze darzyłem szacunkiem - z wyjątkiem tej decyzji - nie słyszałem przed wyborem, że był on topowy

~ - powiedział.