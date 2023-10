To, co według Gianluki Di Marzio jest pewne, to pożegnanie "Mou" z Rzymem po zakończeniu tego sezonu. Kontrakt portugalskiego szkoleniowca wygasa 30 czerwca, a obie strony nie rozmawiają w sprawie podpisania nowego. Jakiekolwiek negocjacje nawet się nie rozpoczęły i ma to się już nie wydarzyć.