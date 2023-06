Media: Przyszłość polskiej gwiazdy jasna, mamy zwrot akcji. Już zadecydował

Piotr Zieliński od dłuższego czasu w spekulacjach medialnych przypisywany był do opuszczenia Napoli, z którym całkiem niedawno świętował mistrzostwo Włoch. Sporo mówiło się o tym, że Polak przeniesie się do Anglii lub dołączy do innej drużyny z Serie A, ale... teraz miała nastąpić spora zmiana i wygląda na to, że "Zielu" jednak przedłuży umowę z ekipą "Azurrich". Jest jednak jeden konkretny warunek, który musi on spełnić, by kontynuować swoją karierę w Kampanii.