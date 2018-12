Pomocnik reprezentacji Polski i SSC Napoli, Piotr Zieliński, znalazł się w orbicie zainteresowań Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji szukają zawodnika, który miałby zastąpić w drugiej linii Adriena Rabiot. Francuz nie chce przedłużyć umowy z klubem i latem odejdzie do FC Barcelona.

To nie pierwszy raz, gdy o Piotrze Zielińskim pisze się w Italii w kontekście transferu do Paris Saint-Germain. Pomocnik SSC Napoli jesienią był przymierzany do gry w ekipie mistrzów Francji, a wszystko za sprawą możliwej wymiany na linii Włochy - Francja. Do Neapolu miał wrócić Edinson Cavani, zaś w jego miejsce do Paryża mógłby trafić Piotr Zieliński.



Teraz Polaka dziennikarze "Tuttosport" widzą jako następcę Adriena Rabiot. 23-latek nie chce przedłużyć umowy z PSG, od lata marzy o transferze do Barcelony i wydaje się, że dopiął swego. Trener Thomas Tuchel odsunął piłkarza od drużyny i nie zamierza korzystać z jego usług, a Rabiot już latem będzie wolnym agentem i za darmo przejdzie do Barcy.



W jego miejsce, dopiero w letnim okienku transferowym, ma trafić Piotr Zieliński. Pomocnik polskiej kadry w tym sezonie nie zawsze ma miejsce w składzie Napoli, ale w meczach z Paris Saint-Germain wpadł w oko włodarzom mistrzów Francji i być może trafi na Parc des Princes. Być może przesądziły o tym mecze w Lidze Mistrzów (2-2 i 1-1) pomiędzy obiema ekipami, może to, że nasz piłkarz jest postrzegany jako wielki talent.